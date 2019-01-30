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Общество

Суд ожидает псковича, похитившего в общежитии телефон и портативный аккумулятор

В Пскове перед судом предстанет местный житель, который украл в общежитии мобильный телефон и портативный аккумулятор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Вечером накануне новогодних праздников в Пскове 39-летний мужчина находился у своего знакомого в общежитии на Комсомольском переулке и распивал спиртное. Пскович вышел в коридор и украл оставленные на зарядке телефон Huawei и портативный аккумулятор iconBIT. В тот же день мужчину задержали стражи порядка и изъяли похищенное.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направлено в суд.

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