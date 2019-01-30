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43-летний житель Дно весь январь сливал дизтопливо с тепловоза

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте обнаружили факт хищения дизельного топлива из локомотива, находившегося на тракционном пути Сервисного локомотивного депо «Дно-Псковское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 43-летний технический работник депо в течение января сливал с тепловоза дизельное топливо в заранее приготовленные пластиковые канистры емкостью 10 литров, которые тайно выносил в рюкзаке к личному автотранспорту. В момент выноса последней партии из двух канистр с дизельным топливом его задержали стражи правопорядка. В результате противоправного деяния похищено более 80 литров дизельного топлива. Ущерб организации транспортной инфраструктуры, в которой работает злоумышленник, составил более 4 тысяч рублей.

Отделение дознания Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий причастность злоумышленника к совершению аналогичных противозаконных деяний.

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