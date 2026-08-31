В Пскове ссора из-за детей закончилась ударом костыля

17:33, 31 августа 2026, ПАИ

Обвинительный акт по уголовному делу в отношении псковича, который ударил свою знакомую костылём по голове, утвердил первый заместитель прокурора Пскова. Мужчина обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 1 статьи 112 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В ходе дознания установили, что 3 марта 2026 года 38-летний мужчина общался со своей знакомой, которая пришла к нему в гости. Между ними возник конфликт на почве воспитания детей. В ходе ссоры он два раза ударил гостью костылём по голове.

Псковичу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что до пяти лет лишения свободы грозит псковичу за фиктивную регистрацию иностранца.