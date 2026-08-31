В Пскове Lada Priora сбила 12-летнего мальчика

17:29, 31 августа 2026, ПАИ

Автомобиль Lada Priora сбил 12-летнего мальчика у дома № 92 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

Ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу. На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что порядка 60 детей пострадали в ДТП в Псковской области за летний период.