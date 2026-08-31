В Пскове Lada Priora сбила 12-летнего мальчика
Автомобиль Lada Priora сбил 12-летнего мальчика у дома № 92 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
Ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу. На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что порядка 60 детей пострадали в ДТП в Псковской области за летний период.
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