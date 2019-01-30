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Общество

Более 80 школьников Псковской области соревновались в знании 3D-технологий

Более 80 школьников из девяти образовательных организаций Пскова и Великих Лук приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по 3D-технологиям, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Интеллектуальные соревнования прошли на базе детского технопарка «Кванториум» и псковского центра науки и спорта «Без предела» — регионального ресурсного центра Ассоциации 3D-образования в рамках Всероссийского проекта «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Основными направлениями в этом году стали: 3D-моделирование и печать, художественное  и техническое творчество (объемное рисование 3D-ручкой). Соревнования базового уровня проходили в двух возрастных категориях: 10–14 лет и 14–18 лет. Для учеников начальной школы приготовлены особые задания по объемному рисованию: 3D-фишки.

В результате испытаний на всероссийской олимпиаде, которая пройдет в марте в Анапе, Псковскую область представят четыре сборные команды по четыре человека. Юные специалисты в области 3D-технологий не только посоревнуются в командном инжиниринге, но и станут участниками профильной смены во всероссийском детском центре «Смена».

Отметим, что в прошлом году по итогам региональных соревнований две команды представляли Псковскую область на федеральном этапе в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Смена», псковские ребята вошли в десятку сильнейших.

Всего в Ассоциацию 3D образования входят 36 регионов РФ. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства просвещения РФ. Основная цель — формирование и развитие региональной системы 3D-образования, создание условий для выявления и поддержки талантливых школьников, проявляющих интерес к объемному, художественному и техническому творчеству, для формирования базовых знаний по 3D-моделированию, воспитания нового поколения высококлассных инженеров нашей страны.

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