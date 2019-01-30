Более 80 школьников Псковской области соревновались в знании 3D-технологий
Более 80 школьников из девяти образовательных организаций Пскова и Великих Лук приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по
Интеллектуальные соревнования прошли на базе детского технопарка «Кванториум» и псковского центра науки и спорта «Без предела» — регионального ресурсного центра Ассоциации
Основными направлениями в этом году стали:
В результате испытаний на всероссийской олимпиаде, которая пройдет в марте в Анапе, Псковскую область представят четыре сборные команды по четыре человека. Юные специалисты в области
Отметим, что в прошлом году по итогам региональных соревнований две команды представляли Псковскую область на федеральном этапе в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Смена», псковские ребята вошли в десятку сильнейших.
Всего в Ассоциацию 3D образования входят 36 регионов РФ. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства просвещения РФ. Основная цель — формирование и развитие региональной системы