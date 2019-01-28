Правила жизни Анатолия Копосова

14:14, 30 января 2019, ПАИ

29 января депутат Псковского областного Собрания 6-го созыва Анатолий Копосов отметил 75-летие. Анатолий Петрович в региональной политике в том или ином качестве уже четыре десятка лет. В преддверии юбилея он рассказал Псковскому агентству информации, отчего в годы работы в Казахстане его не принимали в КПСС, в чем причина многовекового противостояния между псковичами и великолучанами, и почему в региональном парламенте больше нет «споров до драки».

Я родился 29 января 1944 года. Эта дата для меня памятна по двум причинам: во-первых, день рождения, а во-вторых, именно в этот день наши войска освободили Новосокольники от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на то, что я был мал, я помню, каково было в первые годы послевоенного времени. Мой отец был машинистом, а мы с матерью жили в вагоне-теплушке.

В школу я пошёл в 1951 году. Эта была новая школа в Новосокольниках, 14-ая железнодорожная. Я стремился учиться хорошо, поэтому семь классов окончил, как говорится, «с красным дипломом» и поступил в Великолукский техникум железнодорожного транспорта. Вообще-то, мы все хотели быть военными. Но, учитывая, что семья была большая, - четыре брата, а я самый старший, - нужно было получать специальность и идти работать.

В техникуме я учился в тепловозной группе. Многие ученики были возрастные, уже за 30 лет, прошедшие армию, поэтому у нас держалась дисциплина, порядок. Знания давали крепко: тепловозы, организация перевозок железнодорожным транспортом. Кроме того, токарное, слесарное, кузнечное и сварочное дело – все приходилось осваивать.

По распределению меня отправили на Октябрьскую железную дорогу, в Великие Луки. От отца я получил указание: «Смотри, чтобы мне не сказали, что ты плохо работаешь». Довелось быть помощником машиниста, кочегаром, поэтому уголёк лопатой я покидал в то время как следует. Хотя, конечно, самое трудное – это обслуживание паровозов после и во время поездок: чистка топки, удаление сажи и прочие.

После этого я был направлен обучаться в Ленинградский государственный институт инженеров железнодорожного транспорта на специальность «инженер-промтеплоэнергетик», так как в депо, где я работал, понадобился такой специалист. Ленинград запомнился не только учебой. Помню, один из преподавателей говорил нам, что если мы живем в Ленинграде, то учеба учебой, но мы должны и другого набраться: все-таки культурный город. И, конечно, мы посещали музеи, театры, были разные совместные поездки с ребятами.

По распределению я сперва попал во Владимир, но жене работать там было негде, и нам посоветовали поехать в Москву, как-то разрешить этот вопрос. Там мне сказали, что так как у меня свободный диплом, я могу поехать куда хочу. В итоге мы отправились в Казахстан, в Мангышлак. Проработал я там инженером, старшим инженером, главным инженером, затем позвонили из города Гурьев [в настоящее время – Атырау] и предложили работать заместителем начальника дистанции гражданских сооружений на Казахской железной дороге.

В партию меня не принимали, был строгий лимит: три человека рабочих, один инженер. И так как я со стороны, то казахов берут, а меня – нет.

Мне было уже 29 с лишним лет, у меня двое детей и, казалось бы, разговор о службе в армии как бы и не шёл. Но с учётом того, что кому-то из казахов не хотелось служить, мне срочно сказали: через 3 дня быть в военкомате. Меня отправили в Набережные Челны, где моя часть работала на строительстве КАМАЗа. Поэтому я горжусь тем, что участвовал в великих стройках Союза: сначала Камского автомобильного завода, а во второй год службы – на участке строительства БАМа. Наград особо не было, но на доске почёта в Набережных Челнах лейтенант Копосов был.

После службы в армии я вернулся в Гурьев и стал начальником ремонтно-строительного управления. Секретарь парткома добилась, чтобы приняли меня кандидатом в партию. Но начались трения с новым управляющим треста, который хотел, чтобы я ему взятки давал. Правда, взятки тогда выглядели иначе. Мы были в Караганде, и он хотел, чтобы я ему костюм купил за свой счёт. Говорит: «Пойдем, посмотрим мне костюм». Ну, посмотрели, а я ему: «Покупай». И ушёл из магазина.

Я захотел уехать в Великие Луки, хотя в горкоме не хотели отпускать. Первый секретарь, Равиль Чердабаев, перед отъездом мне сказал: «Если будет трудно в Псковской области, возвращайся». А потом добавил, что тот, кто в Казахстане проработал, в России не пропадет, - такое напутствие мне от него было.

В Великих Луках тогда была ударная стройка. Мне предложили работать заместителем директора по капитальному строительству комбината хлебопродуктов. Тогда уже был построен псковский комбинат на 500 тонн, наш на 630, и планировалось строительство завода на 1000 тонн в Острове. Там я проработал года полтора. Но даже в Великих Луках меня в партию не приняли: сказали, мы вас мало знаем. В партию я в итоге вступил в 1979 году, было мне тогда 35 лет, это поздно по тем меркам было.

Уже через год с небольшим горком увидел, что я прошёл должности, в которых было практически все: котельные, жилье, отопление, капитальный ремонт, строительство. Поэтому в 1980 году я стал заведующим отдела строительства и городского хозяйства Великолукского горкома КПСС, в 1985 году – первым заместителем председателя горисполкома. Много пришлось работать по укреплению строительных и коммунальных организаций, по изменению схемы водоснабжения, теплоснабжения. Прокладывал я и первые метры газопровода.

Потом меня неожиданно пригласили поработать в облисполком. Но квартиру не давали, поэтому семья оставалась в Великих Луках. А затем отправили меня кандидатом на пост первого секретаря Великолукского горкома КПСС, и на конкурсной основе я был им избран.

Партийная работа – она еще и хозяйственная была. Тогда как раз шло строительство крупнейших предприятий в Великих Луках, город выходил на первое место по промышленному производству в области.

Те, кто работали в промышленности, через 3-5 лет получали квартиру. Мы в год в Великих Луках сдавали в среднем 40-50 тысяч квадратных метров, при этом мы не считали индивидуальное жилищное строительство. Сейчас, когда говорят, что 150 тысяч квадратных метров построено, на самом деле из них 80% построено индивидуально. Поэтому, если не считать индивидуальное строительство, то в наши дни по всей области не могут построить столько жилья, сколько мы строили в то время в Великих Луках.

В Великих Луках производственный и кадровый потенциал даже в эпоху разрухи удалось сохранить лучше, чем в Пскове. Я тогда говорил, что с такой политикой, которая в стране будет, выживут только те предприятия, которые завязаны на железную дорогу, на электроэнергетику, а льнокомбинат никому не нужен будет, мебельный комбинат, которым мы гордились, тоже. Ведь жильё практически не строили, а раз не строим жильё, кому нужна мебель? Те, кто строит индивидуальное жильё - это богатые люди, они эту мебель не берут, они покупают её в Италии или других европейских странах.

Противостояние между псковичами и великолучанами действительно идёт. Во многом это из-за того, что у нас деление областей в России происходило очень долго. Я вот пожил в разных областях: родился в Валдае в Ленинградской области, потом это стало Новгородской областью, когда вернулись после войны в Новосокольники, то это была Калининская область, потом Великолукская, а потом только Псковская. А что касается Великих Лук, то они и в древние времена входили не Псковское княжество, а в Новгородское. Поэтому и в наших летописях написано: «Великие Луки - оплечье Новгорода, предсердие Москвы».

Сейчас мы ставим вопрос о развития Псковской области за счет туристической сферы. А в свое время она получало развитие за счёт крупной промышленности, она работала на всю экономику страны. Все равно мы не покроем и не добьёмся тех объемов производства, развивая только туризм. Поэтому масса наших молодых людей будет вынуждена уехать в Санкт-Петербург, Москву.

В каждом нашем районе были сельскохозяйственные предприятия, мелиорация, строительные, дорожные, транспортные организации. Сейчас мы бьемся, чтобы летать на самолетах, а я 1989 году из Великих Лук в Псков авиабилет достать не мог, потому что были забиты самолёты, летали в Москву, Санкт-Петербург, Белоруссию, на юг страны.

К сожалению, то, что было заложено в 1990-е годы, мы расхлебываем сейчас, и не понятно, когда мы с вами восстановим то, что было разрушено.

Говорят, что когда генеральный секретарь КПСС докладывал на съезде, речи были длинные и пустые. Но на самом деле, когда открывали газету «Правда», было видно, что там по каждому направлению работы чёткие объёмы прописаны и прочее. Сегодня у нас 12 нацпроектов, мы что-то видим там? Нет, не видим ничего. Вся надежда остается только на людей, частников, но у них, к сожалению, сегодня главное - это свой карман.

За эти годы произошли очень резкие изменения в работе Псковского областного Собрания и администрации. Тогда мнение областного Собрания учитывалось по большому счету. Более высокий статус и положение были. А сегодня утвердилась партийная система. Раньше спорили между собой чуть ли не до драки, а сегодня спорим, но фракция решила - и всё. Потому и дебатов нет, что фракция решила.

Сегодня учиться надо у Китая, Зюганов об этом все время говорит. И наконец-то мы снова заговорили о том, что уважать нас будут только тогда, когда мы будем сильны в экономическом и военном плане. Но нужно возвращать наших молодых, талантливых специалистов, учёных. У нас столько их уехали работать заграницу!

Как говорил Станислав Золотцев [советский и российский поэт, писатель, переводчик и публицист, автор текста гимна города Пскова], «грозой пропахла наша тишина». Это полностью относится и к нынешнему периоду политической ситуации в мире. Сегодня неспокойное время. Но хорошо, что всё-таки восстановили и армию, и флот, и есть надежда, что лихолетье не придёт в наш край.

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Анатолий Петрович Копосов родился 29 января 1944 года в городе Валдай Новгородской области.

В 1962 году окончил Великолукский техникум железнодорожного транспорта. В 1968 году - Ленинградский государственный институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1968-1971 годах - инженер, старший инженер, главный инженер, заместитель начальника дистанции гражданских сооружений на Казахской железной дороге. В 1971-1973 - заместитель начальника дистанции гражданских сооружений, директор предприятия тепловых сетей, город Гурьев Казахской ССР. В 1973-1975 - служба в рядах Советской Армии, участие во всесоюзных комсомольских ударных стройках КАМАЗ и БАМ. В 1975-1978 - начальник ремонтно-строительного управления, город Гурьев Казахской ССР.

В 1978-1980 годах - заместитель директора по капитальному строительству Великолукского комбината хлебопродуктов. В 1980-1991 - заведующий отделом строительства и городского хозяйства Великолукского горкома КПСС, первый заместитель председателя горисполкома, первый секретарь Великолукского горкома КПСС. В 1991-1996 - заместитель директора по капитальному строительству Великолукского завода «Электробытприбор».

В 1988-1993 годах избирался депутатом Великолукского городского Совета народных депутатов, депутатом областного Совета народных депутатов. В 1996-2000 годах - первый заместитель главы администрации Псковской области.

С 2000 года по настоящее время - депутат Псковского областного Собрания (второго, третьего, четвёртого, пятого и шестого созывов).

Второй секретарь Псковского обкома КПРФ.