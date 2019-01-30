Умерших псковичей будут оперативнее исключать из списка избирателей

14:41, 30 января 2019, ПАИ

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания на заседании 30 января одобрили законопроект, который вносит изменения в порядок предоставления главам местных администраций сведений о фактах смерти граждан для передачи их в избирательную комиссию области с целью формирования регистра избирателей, участников референдума. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснил председатель избирательной комиссии Псковской области, сведения о государственной регистрации смерти глава местной администрации будет получать из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», то есть с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Также законопроект устанавливает обязанность участковой избирательной комиссии обеспечить возможность участия в голосовании вне помещения для голосования избирателям под домашним арестом с возложением запрета выхода за пределы жилых помещений, в которых они проживают.

Кроме того, в связи с отменой на выборах президента Российской Федерации и выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации голосования по открепительным удостоверениям из Избирательного кодекса Псковской области исключаются положения, предусматривающие применение открепительных удостоверений на выборах депутатов Псковского областного Собрания или в органы местного самоуправления в случае совмещения дня голосования на этих выборах с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти.