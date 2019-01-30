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Общество

Полномочия администрации Псковской области в вопросах приграничного сотрудничества обсудили депутаты

Сегодня, 30 января, комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания рассмотрел региональный законопроект «Об отдельных вопросах приграничного сотрудничества на территории Псковской области», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель областного Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев рассказал, что законопроект разработал возглавляемый им комитет в связи с принятием федерального законодательства об основах приграничного сотрудничества, в соответствии с которым ряд вопросов, связанных с осуществлением приграничного сотрудничества, должен быть урегулирован законом субъекта России.

Он отметил, что проект закона определяет полномочия администрации Псковской области, органов исполнительной власти региона в сфере приграничного сотрудничества, а также определяет порядок регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Псковской области с приграничными муниципальными образованиями сопредельных государств.

«Сейчас это сотрудничество в состоянии «спячки?» – поинтересовался депутат Алексей Севастьянов. «Не сказал бы, потому что были ратифицированы соглашения, по которым в программе сотрудничества участвует Псковская область, все муниципалитеты ждут этого закона», – ответил Андрей Михеев. По его словам, «спячки» нет, и работа ведётся. «Будем вас держать в курсе», – заключил Андрей Михеев.

По итогам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать региональному парламенту поддержать законопроект на очередной сессии. 

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