1
17:33
Фермерский рынок и «средневековой порт» появятся в Пскове в Ганзейские дни
17:19
Александр Котов: Благодаря «Народному признанию» мы узнаём истории успеха
17:11
Псковичка обратилась к главному санитарному врачу РФ с просьбой озаботиться наличием пеленальных столиков в общественных туалетах
17:06
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
17:02
«Массовая свадьба» может состояться в Пскове в дни Ганзы-2019
15:59
Общественная палата будет вести мониторинг региональных премий, подобных «Народному признанию»
15:05
Михаил Ведерников и Ольга Голодец обсудили подготовку к Ганзейским дням в Пскове
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников и Ольга Голодец обсудили подготовку к Ганзейским дням в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в рабочем совещании под руководством заместителя председателя Правительства Ольги Голодец по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На совещании также присутствовали руководители ответственных министерств и ведомств, глава Псковской митрополии Тихон (Шевкунов) и первый заместитель главы региона Вера Емельянова.

Стороны обсудили ход реализации плана подготовительных мероприятий и вопросы, в решении которых требуется помощь федеральных властей.

Отдельное внимание уделено культурной программе Ганзы-2019. Содействие в проведении некоторых событийных мероприятий окажет Министерство культуры РФ. Планируется, что в рамках Ганзейского фестиваля пройдет масштабный хоровой праздник, в котором примут участие более 500 детей из разных регионов России, а также тысяча детей из Президентского сводного хора. Закроет праздник опера «Псковитянка» в исполнении артистов Мариинского театра. Кроме того, состоятся фестивали кино и клубов исторической реконструкции, Международная научно-практическая конференция Ганзейских городов, международная ярмарка ремесленников и многое другое.

По итогам участники совещания обозначили первостепенные задачи по подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени и план работ на 1-й квартал.

Михаил Ведерников в свою очередь поблагодарил вице-премьера Ольгу Голодец за системную поддержку в подготовке предстоящего события.

Отметим, что регистрация делегаций Ганзы-2019 идет полным ходом. За два месяца до окончания приема заявок 52 города из семи стран (Россия, Бельгия, Германия, Норвегия, Нидерланды, Эстония, Финляндия) уже заявили о своем участии в мероприятии.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
«Массовая свадьба» может состояться в Пскове в дни Ганзы-2019 Соревнования по гребле хотят приурочить к Ганзейским дням в Пскове Михаил Ведерников и Ольга Голодец обсудили подготовку к Ганзейским дням в Пскове Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО) Молодая гвардия Ганзы Ганза даст значительный опыт волонтерам, считает Олеся Назарой Обучившихся в школе волонтера для работы на Ганзе-2019 поделят на три группы с разными задачами Олеся Назарой: Хотелось бы, чтобы волонтер реагировал максимально спокойно в кризисных ситуациях Тонкости этикета и специфическую лексику изучают в школе ганзейского волонтера в Пскове 80 псковичей пройдут обучение в последнем наборе школы ганзейского волонтера
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Фермерский рынок и «средневековой порт» появятся в Пскове в Ганзейские дни
30 января 2019
Фермерский рынок и «средневековой порт» появятся в Пскове в Ганзейские дни
Александр Котов: Благодаря «Народному признанию» мы узнаём истории успеха
30 января 2019
Александр Котов: Благодаря «Народному признанию» мы узнаём истории успеха
Псковичка обратилась к главному санитарному врачу РФ с просьбой озаботиться наличием пеленальных столиков в общественных туалетах
30 января 2019
Псковичка обратилась к главному санитарному врачу РФ с просьбой озаботиться наличием пеленальных столиков в общественных туалетах
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
30 января 2019
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
«Массовая свадьба» может состояться в Пскове в дни Ганзы-2019
30 января 2019
«Массовая свадьба» может состояться в Пскове в дни Ганзы-2019
Общественная палата будет вести мониторинг региональных премий, подобных «Народному признанию»
30 января 2019
Общественная палата будет вести мониторинг региональных премий, подобных «Народному признанию» 1
Михаил Ведерников и Ольга Голодец обсудили подготовку к Ганзейским дням в Пскове
30 января 2019
Михаил Ведерников и Ольга Голодец обсудили подготовку к Ганзейским дням в Пскове 1
Сергей Грахов: За мусор должен платить его производитель
30 января 2019
Сергей Грахов: За мусор должен платить его производитель

Идет загрузка...