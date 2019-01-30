Михаил Ведерников и Ольга Голодец обсудили подготовку к Ганзейским дням в Пскове

15:05, 30 января 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в рабочем совещании под руководством заместителя председателя Правительства Ольги Голодец по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На совещании также присутствовали руководители ответственных министерств и ведомств, глава Псковской митрополии Тихон (Шевкунов) и первый заместитель главы региона Вера Емельянова.

Стороны обсудили ход реализации плана подготовительных мероприятий и вопросы, в решении которых требуется помощь федеральных властей.

Отдельное внимание уделено культурной программе Ганзы-2019. Содействие в проведении некоторых событийных мероприятий окажет Министерство культуры РФ. Планируется, что в рамках Ганзейского фестиваля пройдет масштабный хоровой праздник, в котором примут участие более 500 детей из разных регионов России, а также тысяча детей из Президентского сводного хора. Закроет праздник опера «Псковитянка» в исполнении артистов Мариинского театра. Кроме того, состоятся фестивали кино и клубов исторической реконструкции, Международная научно-практическая конференция Ганзейских городов, международная ярмарка ремесленников и многое другое.

По итогам участники совещания обозначили первостепенные задачи по подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени и план работ на 1-й квартал.

Михаил Ведерников в свою очередь поблагодарил вице-премьера Ольгу Голодец за системную поддержку в подготовке предстоящего события.

Отметим, что регистрация делегаций Ганзы-2019 идет полным ходом. За два месяца до окончания приема заявок 52 города из семи стран (Россия, Бельгия, Германия, Норвегия, Нидерланды, Эстония, Финляндия) уже заявили о своем участии в мероприятии.