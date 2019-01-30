Актриса Наталья Кузнецова: Фрекен Бок – фигура не только комическая

18:06, 30 января 2019, ПАИ

Спектакль «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века», лауреат многочисленных премий и фестивалей, будет представлен в Пскове на XXVI Пушкинском фестивале 12 февраля в 19:00. Его представит творческое объединение Granart (Нижний Новгород). Актриса Наталья Кузнецова дала интервью Театрально-концертной дирекции Псковской области.

- Наталья, вы молодая актриса, играете глубоко зрелую героиню. Откуда такая тяга к возрастным ролям?

- Дело в том, что еще в театральном училище я настолько любила представлять образы комических старушек и так заигрывалась в этих ролях, что мастер курса Василий Богомазов пошутил, что мне их так и придется играть всю жизнь. Так фраза была запущена в космос, и фрекен Бок действительно стала уже третьей возрастной ролью в мой жизни. Мне всегда было интересно полное перевоплощение, уход от себя, это открывает большие возможности. Хотя, замечу, моя героиня не совсем комическая, в ней много всего замешано, в том числе и трагического.

- Как создавался образ фрекен Бок? Кто-то был перед глазами, когда работали над ролью, какие-то отсылки к конкретным женщинам?

- Да, это собирательный образ, в этой роли я постаралась протянуть незримые нити и к своим старшим близким. И у автора Олега Михайлова посвящение к пьесе звучит: «Моим родителям». А на репетициях режиссер Саша Ряписов много рассказывал с огромной нежностью о своей бабушке. Все это соткалось в роль.

- Вы играете в моноспектакле. Это намного сложнее, чем играть в «густонаселенной» постановке?

- О, моноспектакль – это прекрасный жанр, очень его люблю. Здесь твой единственный партнер – зритель. От того, какой он сегодня, в каком настроении пришел в театр, зависит многое.

- Есть мнение от зрителей, посмотревших этот спектакль не один раз, что он изменился со времени первой постановки? Это так?

- Не мне судить об этом, но режиссер Александр Ряписов тоже говорит об этом. Если это так, то ничего удивительного. Спектакль – это живой организм. И каждый раз он разный.

Спектакль, впервые сыгранный в мае 2016 года, вошел в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска». Он был удостоен гран-при международного фестиваля моноспектаклей Albamono в Корче (Албания, 2016). Удостоен приза «За лучшую женскую роль» и «За лучшую постановку» на фестивале «Премьеры сезона» в 2017 году в Нижнем Новгороде. Получил Гран-при VII Международного фестиваля камерных и моноспектаклей в Орле в 2017 году. Спектакль участвовал в международном фестивале моноспектаклей SOLO в Москве и фестивале «Арт-окраина» в Санкт-Петербурге. В 2018 году удостоен главной награды на фестивале «Монофест» в Перми.

Спектакль поставлен по пьесе Олега Михайлова. Режиссер Александр Ряписов. Художник – Полина Гришина. Хореограф – Мария Лутошкина. В роли фрекен Бок – Наталья Кузнецова. Продолжительность спектакля: 1 час 10 минут без антракта. Для зрителей старше 16 лет.

Билеты можно приобрести в кассе театра или на сайте.