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Общество

Введение льготной аренды длля субъектов малого и среднего предпринимательства поддержал экономический комитет Псковского облсобрания

Льготу по арендной плате для субъектов малого и среднего предпринимательства решили одобрить члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 30 января.

Предваряя голосование, депутат Всеволод Козловский спросил, почему назрел этот вопрос. Председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Лариса Васильева пояснила, что принять законопроект необходимо для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. «При принятии закона, возрастет спрос на аренду земли?», - уточнил депутат. «Говорить о росте пока рано, давайте поработаем», - предложила Лариса Васильева. 

Добавим, что для установления льготной арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимо соблюдения двух условий: проведение аукциона на право заключения договора аренды в отношении земельного участка, включенного в перечень; проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка только среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

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