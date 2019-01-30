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Общество

Права покупателей и арендаторов сельхозземель предлагается уравнять в Псковской области

Изменения в статью 8 закона Псковской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области» одобрил комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 30 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.  

Начальник Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Лариса Васильева отметила, что сейчас, согласно действующему закону, сельскохозяйственные товаропроизводители могут приобретать земельные участки из фонда перераспределения (из земель сельскохозяйственного назначения) на безвозмездной основе исключительно в собственность. Тем самым ущемляются права сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые хотят приобрести земельные участки в аренду.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 24 июля 2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Федеральный закон) законами субъектов Российской Федерации предусмотрена возможность установления случаев предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в фонде перераспределения земель, в собственность и в аренду. Необходимость внесения изменений обусловлена предоставлением заявителю права выбора и уравниванием прав сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский рассказал, что были случаи в южных регионах, когда граждане других государств брали землю в аренду, удобряли, «сжигая» таким образом землю и она становилась непригодной для сельхозназначения. После этого, по словам Всеволода Козловского, эти люди «исчезали». Он поинтересовался, не приведет ли принятие этого закона в Псковской области к похожим последствиям.

«Мы должны думать прежде всего о своих сельхозпроизводителях», - отметила Лариса Васильева, добавив, что для таких целей есть соответствующие надзорные органы.

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