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Общество

Псковичка обратилась к главному санитарному врачу РФ с просьбой озаботиться наличием пеленальных столиков в общественных туалетах

Псковичка Анна Бешотен (Насыбулина), инициировавшая общественную кампанию #пеленальныйстоликвпскове, создала на сайте change.org петицию с просьбой «создать условия для детей 0+ в общественных уборных». Она адресована главному санитарному врачу РФ Анне Поповой. Псковское агентство информации приводит текст петиции полностью:

«Дети не могут говорить за себя, за них могут говорить родители. И я тот родитель, который настаивает, что наличие пеленальных станций в общественных туалетах – это создание комфортной среды для маломобильных групп населения. Право на посещение туалета должно быть у всех категорий граждан одинаковое. 

В диалогах с представителями бизнеса услышала – нет нормативов: «Обяжут законом – сделаем». Изучаю вопрос, спрашиваю у тех, кто поддерживает акцию #пеленальныйстоликвпскове из-за рубежа, чем регламентируется наличие пеленальных станций в Европе? «Здравым смыслом», - отвечают мне. Знаю, что у нас так не привыкли. Собираю материалы, нахожу лишь «Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных» 1972 года. Но даже в те времена о детях было больше заботы: «В общественных уборных (в женском и мужском отделениях) необходимо предусмотреть устройство унитазов, удобных для пользования детьми». Интересный документ, можно почитать, только исполнения этих нормативов вряд ли найдете на практике. Я направила обращение в Правительство РФ, главному санитарному врачу, но движения по вопросу это не придало! Все обращения спускались обратно и начинать приходится сначала. 

Я рассчитываю, что эта петиция поможет сделать не только наш город, но и Россию комфортной для детей 0+. И в каждом туалете появится возможность сменить подгузник ребёнку с должным комфортом».

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