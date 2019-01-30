Фермерский рынок и «средневековой порт» появятся в Пскове в Ганзейские дни

17:33, 30 января 2019, ПАИ

Фермерский рынок, «средневековой порт» и ремесленные ряды появятся в Пскове на время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом было объявлено сегодня, 30 января, во время рабочего выезда главы Пскова Ивана Цецерского, представителей Псковской городской Думы и администрации города, в ходе которого были осмотрены предполагаемые места для размещения ремесленных рядов на Ганзе-2019.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов рассказал, что фермерский рынок будет размещен на берегу реки Великой: от «средневекового порта», который расположится на месте слияния Великой и Псковы, и далее по набережной реки Великой, до ремесленных рядов.

Андрей Сукманов предложил привлечь фермеров со всего региона, чтобы они представили свою продукцию на рынке во время Ганзы. Все участники выезда согласились с этим предложением.

Участники выезда также рассказали, что в «средневековом порту» планируется организовать костюмированное представление, в рамках которого людям покажут и расскажут, как приходили корабли и принимались товары.

Андрей Сукманов отметил, что рядом с Кремлем акватория реки позволяет подходить к берегу разным судам. В связи с этим он предложил Ивану Цецерскому обратиться в псковский яхт-клуб и попросить его представителей организовать «яхтенные перевозки» во время Ганзы.

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова также рассказал, что набережная Великой от Ольгинского моста до поворота на улицу Профсоюзную обычно при проведении мероприятий не очень активно используется. «Но на Ганзу здесь у нас будут ремесленные ряды», - отметил он.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.