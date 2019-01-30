Первое виртуальное путешествие по русским ганзейским городам для особенных читателей состоялось в Пскове

19:30, 30 января 2019, ПАИ

В Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих сотрудники тифлоинформационного отдела совместно с отделом обслуживания организовали первое виртуальное путешествие в рамках нового цикла встреч «Путешествие по русским ганзейским городам». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Основой цикла послужил виртуальный тур по ганзейскими городам, разработанный Псковской областной общественной организацией «Чудской проект». Библиотекари адаптировали информационный ресурс для читателей с нарушением зрения, дополнили его литературой, музыкой, видеоматериалом. Используя кнопки навигации, можно приближать или отдалять тот или иной объект, заглянуть в музеи, а главное, прочитать описание о каждой достопримечательности города.

«Град на Белом озере: от истоков российской государственности до наших дней», так называлось первое виртуальное путешествие по русскому ганзейскому городу Белозерску.

Читатели познакомились с историей города, побывали в музеях, расположенных на территории Белозерского Кремля, узнали, чем торговал древний город, который раньше назывался Белоозеро. Виртуальная экскурсия сопровождалась чтением стихотворений белозерских поэтов, показом отрывка фильма с тифлокомментариями «Калина красная» Василия Шукшина, который частично был снят в Белозерских краях. Особый интерес читатели проявили к бренду города – белозерской сударыне, куколке, выполненной из дерева и льна.

Закончилась встреча традиционным чаепитием, в ходе которого гости узнали, что белозерцы бережно хранят старинные рецепты белозерской кухни. Одним из главных блюд в кулинарии считается пирог с рыбой. Читатели узнали, как пекли и ели такой пирог белозерские жители, а также сами смогли отведать пирожков с рыбой, хоть и выполненных не по белозерским традициям.

Встреча вызвала много положительных отзывов и впечатлений у читателей библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Следующая виртуальная поездка состоится 13 февраля в 11.00 часов. Остановка – богатый историей и главный русский ганзейский город – Великий Новгород.