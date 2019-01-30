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Общество

Многодетным семьям в Палкинском районе напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности в быту

В целях профилактики и предупреждения пожаров в жилом секторе, предотвращения детской гибели на пожарах, 30 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам осуществили профилактический рейд по местам проживания многодетных семей на территории Палкинского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, рейд прошел совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой и начальником территориального управления Палкинского района комитета по социальной защите Псковской области.

В ходе мероприятия обследованы места проживания многодетных семей. Особое внимание было обращено на соблюдение требований пожарной безопасности в быту и недопущение оставления детей без присмотра, а также на хранение пожароопасных предметов на видных местах, в зоне доступа детей.

С гражданами проведены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности. Распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту».

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