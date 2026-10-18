Эстония получит от ЕС миллионы евро на усиление наблюдения за границей с Псковской областью

23:30, 18 октября 2026, ПАИ

Евросоюз выделит Эстонии около 32 млн евро на усиление наблюдения за границей с Псковской и Ленинградской областями. На эти деньги планируют установить новые радары и камеры, оборудование для обнаружения беспилотников и единую IT-систему мониторинга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.

Предварительное решение о финансировании приняла Еврокомиссия. Новое оборудование должно помочь быстрее выявлять попытки незаконного пересечения границы, контрабанду, нелегальную миграцию и нарушения с использованием дронов.

По словам главы МВД Эстонии Игоря Таро, проект реализуют совместно с силами обороны страны. Радарные комплексы, камеры и средства обнаружения беспилотников объединят в единую систему, которая позволит оценивать обстановку на границе и оперативнее реагировать на возможные угрозы.

В течение следующих трёх лет Эстония рассчитывает улучшить наблюдение как на суше, так и на реке Нарве и в воздушном пространстве. Проект получит финансирование из Фонда управления границами и визовой политикой ЕС. Ещё 10 % расходов покроет Эстонская Республика.

Протяжённость границы Эстонии с Россией составляет 336 км. Из них 136 км приходятся на сухопутный участок, остальная часть проходит по Чудскому озеру и реке Нарве.