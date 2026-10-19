Фомин день наступил по народному календарю

07:01, 19 октября 2026, ПАИ

Фомин день, или день памяти апостола Фомы, отмечают 19 октября, пишет calend.ru.

Фома жил в Галилее и ловил рыбу, пока однажды не услышал проповедь Христа. Она побудила его бросить дом и присоединиться к Иисусу в странствиях. Вскоре Фому избрали в число ближайших учеников. По преданию, его прозвали «близнецом», потому что внешне он очень походил на Христа.

С апостолом связано выражение «Фома неверующий». Так говорят о людях, которые в чём-то сомневаются. Согласно Евангелию от Иоанна, Фома не присутствовал при первом явлении воскресшего Иисуса апостолам и не поверил в чудо. Он поверил в воскрешение Христа, когда Спаситель явился ему и позволил прикоснуться к своим ранам.

На Руси апостола Фому крестьяне почитали за бережливость и запасливость. «На Фому тащи всё в крому», – говорили люди. Кромой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна и других продуктов. От этого же корня произошли слова «закрома», «укромный», «скромный». Про нерадивого хозяина говорили: «Велика крома, да пес ли в ней».

К Фомину дню подводили итоги года: определяли величину запасов и рассчитывали, как расходовать их в течение зимы. Если амбары и погреба были полны, говорили: «Рад Фома, что велика крома». В этом случае шли в церковь и ставили свечку в благодарность запасливому святому.

На Фому наблюдали за приметами погоды. Безветренный день предвещал скорое похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака.