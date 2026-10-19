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Общество

Псковскому писателю Игорю Смолькину вручили две награды в Москве

Вручение двух наград псковскому писателю Игорю Смолькину (Изборцеву) прошло в Московском Сретенском монастыре. Об этом сообщило Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Фото: Московский Сретенский монастырь / Анатолий Горяинов

Председателю правления Псковского регионального отделения Союза писателей России вручили Патриаршую литературную премию имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и главную награду XVII Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» в номинации «Проза» за многолетние труды.

Высшие знаки церковно-литературного признания писателю вручил председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент. Церемония закрытия и награждения лауреатов форума прошла в Сретенской обители в Москве.

Патриаршая премия учреждена в 2009 году. Её присуждают по совокупности заслуг – за значительный вклад в развитие русской литературы, сохранение её нравственных основ и утверждение духовных ориентиров. За всю историю награды её лауреатами стали 44 человека.

Игорь Смолькин стал вторым литератором из Пскова, удостоенным этой награды. Первым в 2014 году её получил критик и публицист Валентин Курбатов.

Игорь Смолькин подготовил к изданию десятки книг по православной тематике, в том числе почти 30 годовых выпусков православного календаря «Год души» (с 1999 по 2026 год). Среди известных книг прозы и публицистики: «Делатель правды», «Не хлебом единым», «Спастись ещё возможно», «Ратник духовный», «О тех, кто всегда идёт впереди нас». Печатался на страницах многих престижных литературных журналов. Действительный член (академик) Академии российской словесности и Петровской академии наук и искусств.

  • Игорь Смолькин и его книги
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Игорь Смолькин и его книги
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Игорь Смолькин и его книги
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Игорь Смолькин и его книги
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Игорь Смолькин и его книги
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ

Творчество Игоря Изборцева многократно отмечали литературными премиями, включая литературную премию имени Сергея Нилуса (2005 год), Всероссийскую православную литературную премию имени Александра Невского (2007 год), Всероссийскую литературную премию имени В. Я. Шишкова (2008 год) и другие. В 2023 году Игорь Смолькин был награждён патриаршим знаком «За вклад в развитие русской литературы». В 2025 году его книга «Есть под небом чудеса» стала дипломантом Всероссийской литературной премии «Сказители Руси». В 2026-м получил именную медаль Валентина Курбатова.

Игорь Смолькин также известен своим участием в культурной жизни региона: он возглавлял псковскую делегацию на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, регулярно публикуется в ведущих литературных журналах, проводит творческие вечера.

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Псковскому писателю Игорю Смолькину вручили две награды в Москве

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