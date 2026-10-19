До +13 градусов ожидается сегодня в Псковской области

08:30, 19 октября 2026, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области в понедельник, 19 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Днём температура в области составит от +8 до +13 градусов. В Пскове днём ожидается от +10 до +12 градусов.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.