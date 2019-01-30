В Псковской области пройдут информационные акции, посвященные переходу на «цифру»

20:25, 30 января 2019, ПАИ

Вопросы перехода Псковской области с аналогового на цифровое эфирное вещание обсудили в среду, 30 января, на очередном совещании, которое прошло в администрации области под председательством заместителя губернатора региона Николая Цветкова. В мероприятии приняли участие не только профильные органы исполнительной власти области, но специалисты регионального Управления Федеральной антимонопольной службы и филиала РТРС «Псковский ОРТПЦ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 3 июня этого года. И в настоящее время на территории региона реализуется «дорожная карта», которая позволит обеспечить безболезненный переход на новое качество вещания.

Участники совещания в первую очередь обсудили особенности информационно-разъяснительной кампании для населения муниципальных образований. В ближайшее время в районах Псковской области пройдут акции «Телевидение в каждый дом», посвященные переходу региона на «цифру».

Первая такая акция состоится 5 февраля в Порхове, в кинозале Порховского краеведческого музея. В рамках мероприятия населению не только детально расскажут о предстоящих изменениях, ответят на все интересующие вопросы, но и продемонстрируют работу специализированных приставок. Для жителей муниципальных образований в рамках акции будет дан концерт и состоится розыгрыш приставок для приема цифрового ТВ.

Кроме того, на территории Псковской области будет организована работа волонтеров, которые после обучения, начиная с середины февраля окажут жителям муниципалитетов помощь в настройке оборудования.

«В настоящее время приставки для приема цифрового телевидения продаются во многих торговых сетях, поэтому населению рекомендуется заранее приобрести необходимое оборудование, чтобы в спокойном режиме проверить и настроить его», — обратил внимание начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Напомним, что особенности перехода региона с аналогового на цифровое вещание губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным в ноябре прошлого года. В Псковской области к переходу на «цифру» введены в эксплуатацию все предусмотренные проектом 27 объектов сети цифрового эфирного вещания. Почти 100% населения имеет сегодня возможность смотреть цифровое телевидение — им доступны 20 бесплатных каналов I и II мультиплексов.

Цифровое эфирное телевизионное вещание позволит существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, сэкономить частотный ресурс, а также предоставить возможность развития новых современных услуг.

Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Псковской области могут уточнить по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02