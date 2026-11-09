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Общество

Георгий Пономарёв рассказал, сколько стоит открыть фитнес-клуб в Пскове и что в нём важнее дорогих тренажёров

Аренда помещений и коммунальные платежи составляют самую большую статью расходов в фитнес-бизнесе. При этом ключевое значение имеет расположение клуба. Об этом руководитель сети фитнес-клубов «С-Фитнес» Георгий Пономарёв рассказал в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

По его словам, несмотря на сложные условия, фитнес-бизнес продолжает развиваться. «Бизнес, несмотря на тяжёлые условия, как трава на асфальте - всё равно прорастёт. Главное, чтобы условия были одинаковыми для всех, без преференций для кого-то», - отметил Пономарёв.

Сейчас для открытия полноценного фитнес-клуба площадью около тысячи квадратных метров потребуется примерно 20 млн рублей.

Однако, по мнению предпринимателя, успех клуба зависит не столько от вложений в оборудование, сколько от личности тренера и его умения работать с людьми. «Идеальный фитнес-клуб строится ещё и на личном бренде человека, который может провести тренировку буквально где угодно. Личность важнее любых ресурсов», - подчеркнул он.

Георгий Пономарёв добавил, что способен провести полноценное занятие даже в лифте, если тот застрянет. А покупка дорогостоящих тренажёров, например беговых дорожек за миллион рублей, не обязательно увеличивает ценность услуг: «Добавленной стоимости от этого не будет, будет только расход больше».

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