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Общество

Похитившему мобильный телефон у случайного собутыльника 22-летнему псковичу грозит до 4 лет лишения свободы

Прокурор города Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении 22-летнего псковича, который открыто похитил мобильный телефон «Samsung Galaxy A7» стоимостью 16500 рублей у своего знакомого. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова, в ходе дознания установлено, что в середине декабря 2018 года около 09:00 часов утра у д. 26 по ул. Красноармейской областного центра потерпевший распивал спиртные напитки со случайным знакомым, ранее судимым за хищение гражданином.

Когда потерпевший захотел при помощи имевшегося у него при себе телефона «Samsung Galaxy A7» вызвать такси и покинуть место распития спиртных напитков, у него это не получилось ввиду того, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Воспользовавшись состоянием потерпевшего, злоумышленник выхватил у него телефон из рук и скрылся с похищенным с места совершения преступления, причинив потерпевшему указанными действиями материальный ущерб на общую сумму 16500 рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

«Санкция ч.1 ст.161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет», - отметили в прокуратуре города Пскова.

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