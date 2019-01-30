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Общество

В УФСИН России по Псковской области прошло расширенное заседание коллегии по итогам деятельности за 2018 год

В расширенном заседании коллегии по итогам работы уголовно-исполнительной системы Псковского региона, состоявшемся сегодня, 30 января, принял участие начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, его заместители по направлениям деятельности, руководители всех служб и отделов УФСИН, начальники исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также представители власти, правоохранительных органов, прокуратуры и общественных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Одним из приоритетных направлений деятельности исправительных учреждений продолжает оставаться развитие производственного сектора и, как следствие, привлечение осужденных к труду», - отметил в своем докладе начальник регионального ведомства Юрий Лымарь. Также он сообщил, что в отчетном периоде не допущено массовых беспорядков и побегов из-под охраны.

По состоянию на 1 января 2019 года в исправительных учреждениях и следственных изоляторах области содержалось 3765 человек. По сравнению с прошлым годом общее количество подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных колониях и следственных изоляторах области, снизилось на 9,5%.

В результате осуществления контроля, за соблюдением режимных требований и проведения обысковой работы в течение 2018 года в подведомственных учреждениях было зарегистрировано 7 фактов изъятия наркотических средств. В ходе работы по предотвращению поступления в исправительные учреждения средств мобильной связи изъято 260 сотовых телефонов. При попытке передачи запрещенных предметов в пределах режимных территорий задержан 21 гражданин.

В ходе заседания также выступили приглашенные лица, после чего члены коллегии более подробно обсудили результаты служебной деятельности подразделений охраны, состояние кадровой и воспитательной работы с личным составом и вопросы организации трудовой занятости осужденных.

В завершение работы коллегии Юрий Лымарь обозначил приоритетные задачи, над решением которых коллективу УФСИН предстоит работать в 2019 году.

 

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