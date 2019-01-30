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Общество

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области проведёт приём граждан в Палкино 13 февраля

Руководитель УВМ УМВД России по Псковской области встретится в Палкино с местными жителями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Валерьевич Федоров 13 февраля 2019 года с 10:00 до 12:00 часов проведет прием граждан в миграционном пункте отделения полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» по адресу: поселок Палкино, ул. Коммунальная, д.3.

Запись на прием по телефонам:

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