Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области проведёт приём граждан в Палкино 13 февраля
Руководитель УВМ УМВД России по Псковской области встретится в Палкино с местными жителями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Валерьевич Федоров 13 февраля 2019 года с 10:00 до 12:00 часов проведет прием граждан в миграционном пункте отделения полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» по адресу: поселок Палкино, ул. Коммунальная, д.3.
Запись на прием по телефонам:
- пос. Палкино: 8(811) 45-210-09
- г. Псков: 8(811) 2-596-444