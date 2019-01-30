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Общество

Рособрнадзор намерен ужесточить критерии отбора экспертов по аккредитации вузов

Рособрнадзор хочет ужесточить требования к экспертам по аккредитации вузов, сообщает ТАСС со ссылкой на проект закона. Для проведения аккредитационной экспертизы «эксперт должен обладать опытом разработки и/или реализации образовательных программ соответствующих уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессионального образования), в отношении которых установлены полномочия эксперта».

В имеющемся в распоряжении агентства документе говорится, что специалисты также «должны обладать научно-исследовательской работы, в том числе иметь публикации в ведущих отечественных и/или зарубежных рецензируемых научных изданиях за последние пять лет».

Лицензия, выдаваемая Рособрнадзором, дает на право ведение образовательной деятельности. Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает его соответствие федеральным государственным образовательным стандартам.

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