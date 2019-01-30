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Общество

Орешкин рассказал о планах по сокращению сроков выдачи въездных виз

Новая стратегия развития туризма будет утверждена в ближайший месяц, сообщил министр экономики России Максим Орешкин. По его словам, она предусматривает меры по смягчению визового режима для приезжающих в Россию туристов.

«Есть хороший пример: у нас все больше регионов, где появляются электронные визы, которые выдаются на более короткий срок, стоимость выдачи которых меньше. По этому пути надо будет идти»,— сказал Орешкин, отвечая на вопрос «Ведомостей».

Министр добавил: для того чтобы процедура получения виз была более удобной и короткой, необходимо работать совместно МИДом и правоохранительными органами, потому что она не должна нарушать «принципы безопасности».

Для оформления туристической визы в Россию сейчас заявитель должен предоставить в консульство паспорт, заполненную визовую анкету, две фотографии, сбор и подтверждение о приеме туриста туроператором. При этом основанием для выдачи визы не является подтверждение о бронировании отеля.

С августа 2017 года граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, соответствующий закон заработал на Дальнем Востоке. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней. Иностранцы могут по такому документу пребывать в пределах региона России не более восьми суток. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия рассмотрит возможность распространения таких виз на Москву и Санкт-Петербург.

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