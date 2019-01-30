Депутаты разработали проект о регулировании использования беспилотников

22:10, 30 января 2019, ПАИ

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, направленный на совершенствование регулирования использования беспилотных воздушных судов (БВС), пишет Коммерсант. Документ подготовили депутаты во главе с главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и членом комитета Николаем Ковалевым. Они предлагают внести поправки в законы «О полиции», «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», «О Федеральной службе безопасности» и «О государственной охране».

«Полиция, в соответствии с проектом закона, получит право "временно ограничивать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над местом проведения публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории", а также "пресекать несанкционированное нахождение БВС в воздушном пространстве, в том числе посредством уничтожения и повреждения таких судов, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими»,— говорится в сообщении на сайте комитета. В случае необходимости введения подобных ограничений полиция обязана будет уведомлять Росавиацию и организаторов соответствующего массового мероприятия. Росгвардия, Федеральная служба охраны и ФСБ также получат полномочия по регулированию использования беспилотников.

Пискарев отметил, что цель поправок — не создание новых ограничений на использование беспилотников, а упорядочивание действующего законодательства. «Массовое использование беспилотников стало возможным совсем недавно, и многие правовые вопросы, в первую очередь, касающиеся безопасности использования БВС и защиты жизни и здоровья граждан, остаются неурегулированными»,— отметил политик. Он добавил, что при подготовке документа депутаты «использовали опыт регулирования полетов беспилотных воздушных судов в США, Канаде, Китае, странах Евросоюза».

Ранее сообщалось, что столичные власти закупают специальные комплексы для борьбы с беспилотниками. Это будут системы для патрулирования, наблюдения и нейтрализации дронов-нарушителей. В состав каждого такого комплекса, помимо «глушилок», войдут и несколько коптеров, принадлежащих правоохранителям. Новое оборудование полицейские получат весной.