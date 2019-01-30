Власти регионов РФ предложили законодательно усилить контроль использования газа в домах

22:21, 30 января 2019, ПАИ

Власти некоторых регионов РФ предлагают на законодательном уровне усилить контроль эксплуатации газового оборудования в жилых домах, что поможет обеспечить доступ проверяющих организаций в квартиры. Еще одной действенной мерой могут стать рейды по выявлению социально неблагополучных жильцов, считают опрошенные ТАСС губернаторы, представители профильных ведомств областных правительств.

Как сообщалось, комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера попросил губернаторов после резонансных ЧП в Шахтах Ростовской области и Магнитогорске Челябинской области подготовить свои рекомендации по обеспечению безопасности использования газа в домах.

Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поручила комитету подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В случае одобрения председателем Совета Федерации данных предложений они будут направлены в правительство РФ.

Власти Ростовской области, где расположен город Шахты, в котором 14 января в одном из многоквартирных домов произошел взрыв бытового газа и погибли пятеро человек, предлагают законодательно прописать право проверяющих газовое оборудование заходить в квартиры. Как сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев, «сейчас каждый третий не пускает в свою квартиру» специалистов, проверяющих газовое оборудование и подвергает потенциальной опасности рядом проживающих. Он считает, что нужно прописать это правило «на уровне законодательства РФ». По словам Голубева, эту и другие инициативы разрабатывают в законодательном собрании региона и в ближайшее время передадут в федеральные органы власти.

В Волгоградской области за последние годы было несколько случаев взрыва газа в результате действий со стороны жильцов многоквартирных домов. Один из самых резонансных - взрыв с последующим обрушением подъезда в доме №47 по улице Космонавтов в Волгограде в декабре 2015 года.

Представитель администрации Волгоградской области в беседе с ТАСС подчеркнул, что именно благодаря плановым осмотрам и рейдам по итогам 2018 года удалось выявить порядка 2 тыс. нарушений эксплуатации газового оборудования. «Изменения нормативных и правовых актов, связанные с повышением эффективности контроля, и требований к качеству газового оборудования, техническому обслуживанию позволит повысить уровень безопасности в этой сфере», - сказал собеседник агентства.

Аналогичные проверки проведены уже в 5 тыс. квартир в Ставропольском крае по поручению губернатора Владимира Владимирова. Эту работу планируется завершить к осени 2019 года, но уже на первом этапе выявлен ряд нарушений. «Рекомендации по их устранению даны управляющим компаниям. Выполнение будет проконтролировано», - сообщили в пресс-службе губернатора.

Изменения законодательства позволят не только усилить контроль эксплуатации установленного оборудования, но и в дальнейшем проверять работу сигнализаторов утечки газа, которыми только планируется оснастить все новостройки в РФ, считает заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«Требуется обеспечение домов приборами, которые будут контролировать утечку газа <…> Но если в одной из квартир такое оборудование установлено не будет, то вся остальная работа бессмысленна», - рассказал он ТАСС, добавив, что также необходимо продумать механизм финансирования установки этих приборов, чтобы расходы не стали бременем для потребителей, и депутаты Ростовской области продумывают этот вопрос.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев видит основной задачей адресную работу с населением по безопасности эксплуатации газового оборудования. «У нас все службы работают, мы просто обостряем ситуацию, чтобы не было в этой работе формализма. Можно системно работать, но если один человек, употребляющий спиртное, включил газ, забыл об этом, то сразу появляется проблема. Поэтому мы в первую очередь нацелены на адресную работу», - сказал он ТАСС.

По словам Белозерцева, он поручил главам районов и профильным ведомствам взять на контроль работу с социально неблагополучными гражданами. «Мы обращаем внимание на людей из возможных групп риска, чтобы не было никаких инцидентов с газом», - пояснил губернатор.

Акцент на профилактикурешили сделать и власти Челябинской области, где 31 декабря 2018 года, по предварительной версии, в результате взрыва газа произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома в Магнитогорске. «В каждом подъезде каждого дома Челябинской области должны висеть информационные плакаты. Каждый житель региона должен получить буклет с правилами по обращению с газовым оборудованием и телефонами соответствующих служб», - сказали ТАСС в пресс-службе главы региона.

В качестве еще одной точечной меры повышения безопасности может стать замена газовых плит в квартирах на электрические, считает министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. «Это можно сделать как в индивидуальном порядке, так и коллективно, составив обращение от управляющей компании», - отметил он.