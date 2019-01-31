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Общество

День рождения русской водки празднуется 31 января

День рождения русской водки празднуется 31 января. Событие, послужившее причиной неформальному установлению такого праздника, произошло 31 января 1865 года, сообщает сalend.ru. В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 годах. Диссертация хранится в музее великого ученого — в Санкт-Петербургском государственном университете.

Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт + вода, в зависимости от концентрации этих растворов и температуры. Другими словами, исследования удельного веса смесей проводились при различных температурах и концентрациях, начиная от безводного спирта до раствора в 50 весовых % и далее до 0%.

В 4 и 5 главах диссертации, названных, соответственно, «О наибольшем сжатии, происходящем при взаимном растворении безводного спирта и воды» и «Об изменении удельного веса при соединении спирта с водою», говорится о результатах исследования водно-спиртовых растворов, в том числе с концентрацией 33,4 весовых % или 40 объемных %. Совершенно очевидно, что ни о физиологическом, ни о биохимическом воздействии изучаемых систем на живой организм не говорится ни слова.

31 января можно считать днем еще одного вклада в мировую науку, сделанного великим русским ученым Д. И. Менделеевым.

Некоторые источники сообщают, что белое хлебное вино привезли в Россию из Скандинавии в XVI веке; другие — что на 100 лет раньше, из Генуи. Имеются сведения и о том, что на Руси крепкие напитки употребляли уже в XI-XII веках. Крепость водки в России никогда не была догмой. Традиционно выпускали разные сорта — 38, 45 и даже 56 градусов. Сейчас есть и более крепкие сорта.

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