На творческий вечер известного псковского пианиста Бориса Шелкова приглашает колледж искусств 31 января

23:14, 30 января 2019, ПАИ

Творческий вечер «Вся жизнь - игра» известного псковского пианиста, педагога Бориса Владимировича Шелкова состоится 31 января в концертном зале музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, проведение вечера приурочено к 80-летию Бориса Шелкова, которое он отметил 22 января.

Как отмечают коллеги, юбиляр находится в прекрасной пианистической форме, и на протяжении всего концерта будет выступать в качестве концертмейстера со всеми солистами.

В программе вечера примут участие два концертных коллектива: оркестр русских народных инструментов Псковского областного колледжа искусств под руководством Василия Андреева и духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон» под руководством Заслуженного работника культуры Александра Роора.

Специально для участия в юбилейном концерте своего концертмейстера в Псков приедут молодые вокалисты: выпускники Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (класс преподавателя Ларисы Дмитриевой) - Фёдор Сидяков (Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского), Варвара Федотова (Академия хорового искусства им. В.С. Попова), Яна Иванова (Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова), а также вокальной студии «Признание» Псковского Дома офицеров (класс преподавателя Любови Батеевой) - Кристина Евдокимова (Московский институт современного искусства).

Свои творческие поздравления Борису Владимировичу готовят известные псковские музыканты: Виталий Цёмка (флейта), Аркадий Галковский (саксофон), Маргарита Тепонайнен (домра), Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный деятель искусств Карелии, композитор Николай Мишуков.

Начало творческого вечера в 17 часов.

Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: ул. Воеводы Шуйского, 2.

Вход свободный.