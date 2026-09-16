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Культура

«Михайловское» представило две лекции в рамках курса Минкультуры «История и культура Отечества»

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели две онлайн-лекции в рамках курса «История и культура Отечества», организованного Министерством культуры РФ.

Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре Андрей Васильев выступил перед своими слушателями с лекцией «К истории создания трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (памятники истории и археологии Псковской земли), а старший научный сотрудник отдела сохранения некрополя Ганнибалов и Пушкиных и объектов культурного наследия Пушкинского заповедника Лаура Пурвинь рассказала об освобождении Пушкинского заповедника от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году — «За гений твой в жестокий час отмщенья...».

Владимир Фаворский. Из иллюстраций к «Борису Годунову». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском» пояснили, что курс «История и культура Отечества» МК РФ проводит совместно с федеральными музеями. На старте проект был ориентирован на музеи, библиотеки, дома культуры, детские школы искусств, музыкальные школы и другие культурные учреждения, расположенные в новых субъектах РФ, но с конца 2024 года программа доступна для всех учреждений культуры на всей территории страны. Второй цикл лекций (с 2025 года) включает в себя 230 тем — от эпохи Куликовской битвы и деятельности Сергия Радонежского до истории тульского оружейного производства и культуры эпохи Александра II.

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