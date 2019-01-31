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Общество

Вывоз из России юбилейных медалей пресекли псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного вывоза из страны юбилейных медалей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе на выездную полосу паспортного контроля прибыл грузовой автомобиль «Ман» под управлением жителя сопредельного государства.

В ходе устного опроса наличие в транспортном средстве предметов, запрещенных к перемещению через границу, 54-летний водитель отрицал. Однако при осмотре кабины его автомобиля специалисты обнаружили четыре юбилейные медали: 50 лет ВС СССР, 60 лет ВС СССР, 20 лет Победы в Великой Отечественной войне, 30 лет Победы в Великой Отечественной войне (участнику войны). Пояснить, кому принадлежат медали и с какой целью осуществляется их вывоз из страны, мужчина не смог.  

Находку передали установленным порядком сотрудникам компетентных органов для проведения соответствующей экспертной оценки на предмет исторической и культурной ценности, а также принятия по ее результатам соответствующего решения.

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