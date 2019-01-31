Делегация Великолукской епархии принимает участие в XXVII Международных рождественских образовательных чтениях в Москве

10:36, 31 января 2019, ПАИ

Делегация Великолукской епархии принимает участие в ХХVII Международных Рождественских образовательных чтениях «Молодежь: свобода и ответственность», проходящих в Москве с 27 по 31 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии.

По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в делегацию Великолукской епархии вошли порядка 40 человек: руководители и специалисты епархиальных Отделов и Центра духовного образования Великолукской епархии, священнослужители, педагоги воскресных и общеобразовательных школ.

В этом году проведение форума совпало с празднованием 10-летия Поместного Собора Русской Православной Церкви и Патриаршей интронизации 2009 года. В связи с этим начало Чтений предварила божественная литургия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, которую возглавил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В ходе работы ХХVII Международных Рождественских образовательных чтений представители епархий примут участие в работе секций, охватывающих разностороннюю деятельность Русской Православной Церкви. В программе Чтений заявлено более 200 различных мероприятий (конференции, круглые столы, семинары, совещания, мастер-классы и др.).

Среди главных направлений работы Чтений - светское и религиозное образование, наука, культура, реставрация, социальная помощь, этические проблемы современной медицины, взаимоотношения Церкви и музеев, строительство храмов. Обмен опытом и обсуждение актуальных тем взаимодействия Церкви и общества пройдут по профильным направлениям: «Деятельность Церкви в сфере образования и катехизации»; «Издательская деятельность Церкви»; «Традиция, диалог, внешние связи»; «Церковь и культура»; «Жизнь Церкви и святоотеческое наследие»; «Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ»; «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества»; «Миссионерское служение Русской Православной Церкви»; «Взаимодействие Церкви с Вооруженными силами и правоохранительными органами»; «Церковь и молодежь»; «Церковь и тюремное служение»; «Личность, общество и Церковь в социальном служении»; «Духовное образование в Русской Православной Церкви»; «Древние монашеские традиции в условиях современности»; «Традиции православного храмостроительства»; «Христианская семья - домашняя Церковь».

Завершит работу чтений Торжественный акт, посвященный 10-летию Поместного собора Русской Православной Церкви и патриаршей интронизации 2009 года. Он состоится 31 января в Государственном Кремлевском дворце.

Напомним, что Международные Рождественские образовательные чтения - это крупнейший церковно-общественный форум, уникальное по значимости явление в сфере образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического воспитания и других значимых направлений церковной и общественной жизни. Ежегодно в работе чтений принимают участие более 15 тысяч человек из России, ближнего зарубежья.

Организатором и координатором проведения чтений многие годы является Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, которым руководит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений. Также в организации и проведении чтений участвуют все синодальные структуры Русской Православной Церкви.

Традиция проведения форума возникла в 1992 году, когда в Москве впервые прошла конференция православных педагогов столицы. «Сегодня это глобальное, широкомасштабное мероприятие, которое ставит перед собой задачи не только развития православного образования и духовно-нравственного просвещения общества, но и переосмысления, с позиции православного мировоззрения, различных вопросов науки, культуры, социальной и молодежной работы, межгосударственных и межконфессиональных связей», – добавили в пресс-службе.