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Общество

За несвоевременное рассмотрение обращения замглавы администрации Порховского района заплатит штраф

Заместитель главы администрации Порховского района оштрафован на 5 тысяч рублей за несвоевременное рассмотрение обращения местного жителя в связи с уничтожением в результате пожара на кровле многоквартирного дома по улице Шелгунова, 51 в селе Славковичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Напомним, 6 декабря жильцы дома, кровля которого сгорела еще в октябре, обратились за помощью к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в прямом эфире телеканала «Россия 24». Пенсионер пожаловался главе региона, что после пожара кровля течет, а в квартирах холодно. Почти все жильцы дома — пожилые и малообеспеченные люди, но поддержки от местных властей они так и не дождались.

Уже на следующий день по поручению Михаила Ведерникова на объект выехала межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители регионального Фонда капитального ремонта, Комитета Псковской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, районных и волостных органов власти и специалисты управляющей компании. Были принято решение о переносе сроков капитального ремонта дома с 2021 (согласно региональной программы капитального ремонта) на 2019 год. 7 декабря региональный оператор объявил аукцион на определение подрядчика для выполнения работ, а 9 января — заключил договор с подрядной организацией ООО «РУС».

Тем временем силами администрации Порховского района была проведена временная изоляция крыши для устранения попадания влаги в жилые помещения и частично отремонтированы дымовые трубы.

На капитальный ремонт кровли из бюджета Фонда капитального ремонта направлено более 2 млн рублей. Работы завершатся до 1 марта - раньше срока, предусмотренного контрактом. Подрядная организация уже переложила дымовые и вентиляционные трубы, завершает монтаж каркаса стропильной системы и готовится к устройству покрытия кровли.

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