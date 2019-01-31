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Прием граждан проведёт руководитель региональной инспекции труда в Бежаницах

Сегодня, 31 января, в Бежаницах руководитель государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев проведет рабочую встречу с работодателями и их представителями по вопросам применения норм трудового законодательства и требований охраны труда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Встреча состоится в 11:00 в администрации Бежаницкого района по адресу: Бежаницы, улица Комсомольская, 12.

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