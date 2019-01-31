Инъекция против гемофилии разработана в России
Российские ученые разработали инъекцию, способную вылечить гемофилию А. Об этом рассказал главный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев, пишет газета «Известия».
По словам главного специалиста по генетике, сейчас препарат проходит заключительную, третью, фазу клинических испытаний. Лекарство разработано зарубежными учеными на основе технологий редактирования генома. «Одна инъекция — и полное выздоровление», - уверен Сергей Куцев.
«Уже проведены клинические испытания для лечения одного из мукополисахаридозов — тяжелого наследственного заболевания, которое сопровождается поражением сердечно-сосудистой, костной системы, центральной нервной системы», - пояснил специалист по генетике.
При этом он добавил, что совершенствующиеся технологии позволят значительно увеличить продолжительность жизни.