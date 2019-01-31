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Общество

363 семьи в Псковской области приняли решение получать ежемесячную выплату из средств маткапитала

С января 2018 года 363 семьи в Псковской области приняли решение получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении Пенсионного фонда РФ. 312 человек уже получили полагающуюся им выплату на общую сумму более 39,6 млн рублей.

Пенсионный фонд напоминает, что с 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями семьям предоставлена возможность получения ежемесячных выплат из средств материнского капитала.

Право на ежемесячные выплаты имеют семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье), в которых второй ребенок родился с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. У псковских семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2019 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2018 года – 10 тысяч 635 рублей. Ежемесячная выплата устанавливается на один год, и по прошествии этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу Управления ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.

Напомним, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тыс. рублей.

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