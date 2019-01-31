Футбольный турнир «Псковская весна» перенесли на 2020 год

09:47, 31 января 2019, ПАИ

В 2019 году футбольный турнир «Псковская весна» не состоится в связи с реконструкцией стадиона «Машиностроитель» в Пскове, сообщается в группе футбольной школы «Стрела» в социальной сети в «ВКонтакте».

«Таким образом, 37-й турнир по футболу «Псковская весна» мы планируем провести весной 2020 года. Просим всех отнестись с пониманием», – говорится в сообщении.

Напомним, ежегодный 36-й турнир по футболу «Псковская весна-2018» проходил с 13 по 15 апреля в Пскове. В соревнованиях приняли участие семь детских команд футболистов 2005 года рождения и девять команд футболистов 2007 года рождения. Игры проходили на стадионах «Машиностроитель» и «СК 747» на полях с синтетическим покрытием. Псковскую область представляли команды «Псков-747» и «Стрела» (Псков), «Экспресс» (Великие Луки) и ДЮСШ Порхов.