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Общество

Футбольный турнир «Псковская весна» перенесли на 2020 год

В 2019 году футбольный турнир «Псковская весна» не состоится в связи с реконструкцией стадиона «Машиностроитель» в Пскове, сообщается в группе футбольной школы «Стрела» в социальной сети в «ВКонтакте».

«Таким образом, 37-й турнир по футболу «Псковская весна» мы планируем провести весной 2020 года. Просим всех отнестись с пониманием», – говорится в сообщении.

Напомним, ежегодный 36-й турнир по футболу «Псковская весна-2018» проходил с 13 по 15 апреля в Пскове. В соревнованиях приняли участие семь детских команд футболистов 2005 года рождения и девять команд футболистов 2007 года рождения. Игры проходили на стадионах «Машиностроитель» и «СК 747» на полях с синтетическим покрытием. Псковскую область представляли команды «Псков-747» и «Стрела» (Псков), «Экспресс» (Великие Луки) и ДЮСШ Порхов. 

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