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16 раз выезжали псковские спасатели на ДТП с 24 по 30 января

С 24 по 30 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 16 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 13 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в трех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период деблокирован 1 пострадавший. Травмированным гражданам доврачебная и иная помощь не оказывалась.

Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации, добавили в ведомстве.

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