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Общество

Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы

Археологический центр Псковской области принимает участие в подготовке празднования Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили псковские археологи в своем Instagram, они подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы.

Фрагмент сосуда XVII века. Фото - Археологический центр Псковской области (Instagram)

«На фото - фрагмент сосуда XVII века, к этому времени Ганза уже распалась, но торговые контакты и социокультурные связи остались. Такие сосуды изготавливались в немецких Кёльне, Фрехене, Ререне и украшали быт состоятельных горожан», – рассказали археологи.  

Отмечается, что по результатам археологических раскопок, псковичи «были не чужды европейской моде не только в одежде».

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