Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы

11:28, 31 января 2019, ПАИ

Археологический центр Псковской области принимает участие в подготовке празднования Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили псковские археологи в своем Instagram, они подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы.

«На фото - фрагмент сосуда XVII века, к этому времени Ганза уже распалась, но торговые контакты и социокультурные связи остались. Такие сосуды изготавливались в немецких Кёльне, Фрехене, Ререне и украшали быт состоятельных горожан», – рассказали археологи.

Отмечается, что по результатам археологических раскопок, псковичи «были не чужды европейской моде не только в одежде».