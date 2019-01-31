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Общество

О факторах риска развития онкологических заболеваний узнают псковичи 4 февраля

4 февраля с 16:00 до 18:00 в отделении Пенсионного фонда России (улица Петровская, 53) пройдёт акция, приуроченная к Всемирному Дню борьбы против рака. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете Псковской области по здравоохранению и фармации, в ходе акции, участники получат информацию о факторах риска развития онкологических заболеваний, о возможности своевременной диагностики рака на ранних стадиях.

Участниками акции будут сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда РФ и для них будет проведен тренинг по методам принятия и поддержки пациентов и их родственников.

В региональном комитете отметили, что одной из целей акции является формирование мотивации у населения Псковской области к ведению здорового образа жизни и соблюдениям мер профилактики онкологических заболеваний.

Организаторами акции являются ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» и Комитет Псковской области по здравоохранению и фармации. Подробнее информацию об акции можно узнать в группе Центра в социальной сети «Вконтакте».

Отметим, что Всемирный день борьбы против рака отмечается с 2005 года. В 2019 году этот день проводится под девизом «Это я и я буду», призывая осмыслить то, что может сделать каждый в борьбе против этой болезни и внести свой вклад в кампанию против рака.

В 2017 году в России впервые в жизни выявлены 617 тысяч 177 случаев злокачественных новообразований. Прирост по сравнения с 2016 годом составил 3%. В Псковской области за 2018 год зарегистрированы 1 тысяча 956 больных.

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