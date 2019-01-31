Вопросы повышения доходов граждан и снижения бедности обсудила Вера Емельянована на межрегиональном совещании в Нижнем Новгороде

10:57, 31 января 2019, ПАИ

В Нижнем Новгороде состоялось всероссийское совещание по вопросам реализации в субъектах РФ пилотных проектов, направленных на достижение к 2024 году национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению бедности. В мероприятии под руководством Министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина приняли участие представители 54 субъектов России, в том числе первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Участники совещания обсудили показатели, характеризующие уровень бедности, а также шаги, которые необходимо предпринять для изменения ситуации. Кроме того, с докладами об участии в пилотном проекте по снижению уровня бедности выступили представители регионов-участников.

В Псковской области среднедушевые денежные доходы населения в январе — октябре 2018 года составляли 22 тыс. 422 рубля, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Начиная с 2013 года, планомерно снижается численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума.

Для снижения показателя бедности в рамках «майского» Указа президента № 204 деятельность областных властей направлена на стимулирование создания новых рабочих мест в секторе предпринимательства, «вывода из тени» самозанятых граждан, повышения уровня заработной платы работников. Кроме того, ведется работа по созданию специальных промышленных парков и технопарков для малых производственных предприятий, снижающих их затраты на аренду или приобретение производственных помещений и оборудования.

В регионе также осуществляется ввод новых промышленных предприятий, создаются новые рабочие места, в том числе высокопроизводительные. Ведется активная работа с инвесторами: на сопровождении находятся 87 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 122 млрд рублей, в результате реализации которых предполагается создание свыше 10 тыс. рабочих мест.

В части обеспечения устойчивого роста реальных доходов граждан в прошлом году внесены изменения в областной закон о налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности. Теперь инвестор, претендующий на налоговые льготы, обязан обеспечить среднемесячную заработную плату работникам не ниже сложившейся в регионе по виду экономической деятельности, в которой он работает.

Результатом проводимых мер, в том числе индексации заработной платы работников бюджетной сферы, в Псковской области ожидается рост зарплаты более чем на 10%, что выше прогнозных данных по России (9,8%).

Кроме того, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова разработаны и проходят обсуждение предложения по совершенствованию комплекса мер социальной поддержки малоимущих граждан и семей, что значительно улучшит их материальное положение.