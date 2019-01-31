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Пётр Алексеенко попросил усилить подготовку к проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты

Депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко попросил администрацию региона усилить подготовку к проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 28-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 31 января.

Напомнив, что указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.  

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

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