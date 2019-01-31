«Тропу здоровья» для пенсионеров организовали в Печорском районе

13:02, 31 января 2019, ПАИ

30 января 29 пенсионеров в возрасте от 57 до 79 лет прошли «Тропу здоровья» в Бору Бельково Печорского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единая Россия», организаторами выступили активисты партийного проекта «Старшее поколение» в рамках реализации проекта «Университет серебряного возраста – дорога к долголетию».

«На «Тропу здоровья» вышли и спортсмены, и просто любители активного отдыха из Пскова, Псковского, Печорского и Палкинского районов. Кроме физической нагрузки и заряда энергии, все они получили массу положительных эмоций», - рассказала председатель общественного совета проекта «Единой России» «Старшее поколение» Светлана Мельничук.

Она рассказала, что первым делом была проведена разминка, после которой пожилые люди отправились на лыжную прогулку по заранее расчищенной трассе. Продолжился день «игровой терапией» - пенсионеры состязались в перетягивании каната, соревновались в меткости, бросая валенки в ватрушки, и лепили снеговиков. А после традиционных забав и конкурсов пожилых людей ждал обед.

Светлана Мельничук отметила, что вскоре в Порхове состоится очередное мероприятие, направленное на оздоровление людей старшего поколения. «На этот раз они с пользой проведут время в бассейне», - уточнила она.

Напомним, что партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения. Кроме того, партпроект выступает за принятие Правительством РФ Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов и так далее) на 2018 – 2022 годы.