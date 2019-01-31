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Общество

21% жителей Северо-Запада работают удалённо

21% жителей Северо-Западного федерального округа (без Санкт-Петербурга) работают удаленно: 10% — фрилансеры, еще 11% числятся при этом в штате компании. Об этом свидетельствуют данные Службы исследований HeadHunter, которая выяснила, как работники из России относятся к тому, чтобы трудиться удаленно. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, опрос проводился с 25 декабря 2018 по 13 января 2019 года среди 3 тыс. 693 соискателей.

Выяснилось, что выше всего доля соискателей, работающих в удаленном формате — в Свердловской и Самарской областях (по 42%). Чаще всего подобный вариант занятости выбирают представители сфер маркетинга, рекламы и PR (56%), искусства, развлечений и масс-медиа (55%), а также юриспруденции (41%).

Среди тех, кто сейчас работает в офисе, 39% сотрудников из СЗФО (без Санкт-Петербурга) отметили, что у них был опыт удаленной занятости. Причем 14% могли назвать себя фрилансерами, а 25% работали удаленно, будучи штатными сотрудниками компании. Выше всего доля офисных работников, имеющих опыт удаленной занятости, — в Нижегородской (59%) и Свердловской областях (58%). Ниже всего — в Республике Татарстан и Красноярском крае (по 38%). Что касается профессиональных сфер, то, помимо маркетинга (68%) и искусства (67%), в лидерах по доле офисных работников c опытом удаленной работы, оказалась профобласть IT (68%).

Если говорить о перспективах, подавляющее большинство сотрудников компаний Северо-Запада (61%) рассматривают в будущем возможность работать удаленно: 11% готовы перейти на фриланс, еще 50% опрошенных хотят все-таки значиться в штате компании, но трудиться в удаленном формате. О том, чтобы уйти во фриланс, чаще думают жители Республики Татарстан (36%) и Свердловской области (35%).

Возможность самостоятельно распределять время — главный плюс удаленной работы по мнению 64% опрошенных из СЗФО (без Санкт-Петербурга). Для 51% респондентов важна возможность работы из другого региона или даже страны.

Совмещение нескольких работ одновременно рассматривают как плюс удаленной работы, в первую очередь, юристы. Для представителей IT-сферы и профобласти искусства и развлечений оказалась важна экономия времени на дорогу. Также IT-специалисты считают достоинством удаленной работы тот факт, что можно сотрудничать с компаниями из другой страны или региона. Совмещение работы с учебой или отпуском по уходу за ребенком является преимуществом для работников сферы науки и образования, а также начинающих специалистов.

С другой стороны, минусом подобной занятости для 22% опрошенных работников Северо-Запада является нехватка очного общения по рабочим вопросам. Для 20% респондентов преградой на пути к удаленной работе могут стать отвлекающие бытовые факторы, а также ограниченный карьерный и профессиональный рост.

Тот же дефицит очного общения по рабочим вопросам является недостатком удаленной работы для топ-менеджеров и IT-специалистов. Почти для каждого второго представителя сферы безопасности удаленный формат занятости не подходит по причине ограниченного карьерного и профессионального роста. Высокая доля соискателей из сферы науки и образования считает недостатком удаленной работы необходимость самостоятельно организовывать свой рабочий день, а маркетологи, рекламщики и PR-специалисты отметили в качестве минуса невовлеченность в корпоративную культуру компании.

«Один из трендов на рынке труда сегодня – использование новых форматов сотрудничества между сотрудником и работодателем. Это и аутсорс, и фриланс, и перевод на удаленную работу. Опрос представителей бизнеса, проведенный Службой исследований HeadHunter, показал: 64% компаний привлекают к работе удаленных сотрудников. При этом 39% опрошенных отметили, что количество специалистов, которые работают в удаленном режиме, не превышает 5% от общей численности персонала. У трети респондентов нет такой практики в компаниях вовсе", - отметила руководитель Центра консалтинга и развития HR-бренда клиентов HeadHunter Нина Осовицкая. По её словам, ряд компаний дают возможность сотрудникам работать удаленно несколько раз в неделю. Работодатель в этом случает «зарабатывает очки» в глазах сотрудника, а для работника это может стать отличной профилактикой выгорания и дополнительным плюсом работы в компании, по сути небольшим бенефитом.

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