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Общество

Навести порядок в муниципальных перевозках пообещал Игорь Сильченков

Навести порядок в муниципальных перевозках пообещал и. о. председателя комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков на сессии Псковского областного Собрания 31 января, отвечая на вопрос депутата Анатолия Копосова о невозможности для пенсионеров и инвалидов пользоваться неудобными маршрутками, в частности в Великих Луках. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Игорь Сильченков напомнил, что до 1 января 2019 года городскими маршрутами занимались муниципалитеты. «Мы взаимодействовали по вопросам проведения конкурса на нормальную маршрутную сеть в Великих Луках. В требования конкурса могли быть включены и подвижной состав большей вместимости, и особое внимание к пожилым и инвалидам. Мы приступили к этой задаче, и в конце года приняли решение о передаче муниципальных перевозок на региональный уровень. Сейчас мы все муниципальные маршруты формируем в реестр и совместно с администрациями муниципалитетов определяем, как оптимизировать сеть, что надо сделать в том или ином муниципалитете. Будем стараться исправить ситуацию, готовить и проводить конкурсы», - сказал Игорь Сильченков.

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