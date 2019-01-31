Устойчивое обслуживание транспорта – важный фактор стабильности, - Игорь Сильченков

12:34, 31 января 2019, ПАИ

«Устойчивое обслуживание транспорта – важный фактор стабильности и устойчивого развития экономики региона», - заявил и. о. председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков в ходе 28-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов, которая проходит сегодня, 31 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В своем докладе Игорь Сильченков рассказал, что в Псковской области значительная доля пассажирских перевозок сохраняется в государственном секторе. Основной объем перевозок в регионе – 90% - осуществляют госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» и «Славяне». По словам Игоря Сильченкова, значительная доля перевозок по регулируемым тарифам не всегда соответствует реальным потребностям перевозчиков. Убытки предприятий, как отметил зампредседателя комитета, напрямую зависят от тарифов.

«Аналогичная ситуация по пригородным тарифам. При увеличении тарифов убыток предприятия снижается где-то на 10%», - пояснил Игорь Сильченков, добавив, что введенная в Пскове стоимость проезда в размере 25 рублей «несколько изменила ситуацию, но не существенно». По его словам, по «объективным причинам» дальнейшее повышение цены билеты было отложено.