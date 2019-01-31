Госучреждение «Организатор перевозок» планируют создать в Псковской области

12:11, 31 января 2019, ПАИ

Государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» планируется создать в Псковской области, сообщил и. о. руководителя регионального комитета по транспорту Игорь Сильченков депутатам Псковского областного Собрания. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 28-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 31 января.

По его словам, «такой опыт есть в Москве и Петербурге». Учреждение будет заниматься оптимизацией маршрутов, организацией конкурсных процедур, взаимодействием с перевозчиками.

«Вероятно, скоро мне придется снова перед вами выступать и рассказывать, каким образом это предприятие будет работать», - добавил Игорь Сильченков.