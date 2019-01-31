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Александр Котов: Проблема Псковпассажиравтотранса в том, что субсидии он получает не в полном объеме и не вовремя
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Александр Котов: Проблема Псковпассажиравтотранса в том, что субсидии он получает не в полном объеме и не вовремя

Основная проблема ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» в том, что денежные средства и субсидии предприятие получает не в полном объеме и не вовремя, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе 28-й сессии регионального парламента 31 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Петр Алексеенко поинтересовался у и.о. председателя областного Комитета по транспорту Игоря Сильченкова, каким образом обосновано резкое повышение стоимости льготных проездных. «На счет резкости повышения не могу сказать, – ответил Игорь Сильченков. – Решение принималось комплексно всеми. Мы достаточно долго не повышали тариф на проезд. Расчет льготного проездного исходил из среднего количества поездок и тарифа на одну поездку». 

«Когда мы задаем вопросы по поводу стоимости проезда, надо четко понимать, что появляется обязанность компенсировать выпадающие доходы за счет средств областного бюджета», – напомнил коллегам Александр Котов.

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